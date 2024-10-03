Белград, 3 октября, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Сербии Милош Вучевич и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили меморандум о взаимодействии и возможности для углубления сотрудничества. Встреча прошла в рамках рабочего визита Андрея Рюмина в Белград.

Пресс-служба ПАО «Россети» Премьер-министр Сербии Милош Вучевич и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили меморандум о взаимодействии

«Сербия заинтересована в углублении сотрудничества в энергетическом секторе, особенно когда речь идет об инновациях, обмене опытом, образовании, возобновляемых источниках энергии и других областях стратегического значения», — отметил Милош Вучевич.

Премьер-министр Сербии подчеркнул, что инновационные центры компании «Россети» имеют решающее значение для укрепления энергетического сектора и что особенно важно наладить сотрудничество в этой области.

«Наши страны связывают многолетняя дружба и взаимовыгодные отношения в разных сферах, включая топливно-энергетический комплекс», — подчеркнул Андрей Рюмин. Он отметил большой потенциал кооперации в электроэнергетике и заинтересованность «Россетей» как крупнейшей сетевой компании России в расширении взаимодействия. «Мы готовы к открытому диалогу по всем вопросам и детальной проработке совместных инициатив», — сказал Андрей Рюмин.

Пресс-служба ПАО «Россети» Премьер-министр Сербии Милош Вучевич и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили меморандум о взаимодействии

Генеральный директор «Россетей» также рассказал о работе Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей, которую компания недавно открыла в Санкт-Петербурге. Она объединяет возможности исследовательского центра и мощного испытательного полигона, в котором реализованы уникальные решения для создания и тестирования оборудования, внедрения интеллектуальных систем. Кроме того, лаборатория предусматривает возможность образовательных проектов для уже работающих в отрасли специалистов и студентов профильных вузов.

Стороны также обсудили участие энергокомпаний Сербии в составе официальной делегации в мероприятиях, приуроченных к юбилейному 20-му заседанию Межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в ноябре 2024 года в России.