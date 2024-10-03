Москва, 3 октября, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Патриотическое воспитание в школах должно быть без перегибов, заявил 3 октября президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами всероссийских конкурсов в сфере образования.

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Президент назвал проходящие в школах уроки «Разговоры о важном» серьёзным началом большой работы.

«Здесь важно не перегибать только ни в чём. Ничего нельзя перегибать, всё должно быть в меру — это во-первых. Во-вторых, всё должно быть искренне, объективно и доходчиво», — заявил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3920539" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владмир Путин о дальнейшем развитии занятий «Разговор о важном» и воспитании детей дошкольного возраста

Он добавил, что базовые вещи, касающиеся нравственных ценностей, нужно закладывать детям с самого раннего возраста. Президент привёл такие выражения, как «впитал с молоком матери», «усвоил с младых ногтей». Работу с маленькими детьми он назвал тонкой и требующей особо серьёзного подхода.

В мероприятии, которое проходит в Кремле в преддверии Дня учителя, участвуют финалисты конкурсов 2024 года «Учитель года», «Воспитатель года», «Директор года», «Первый учитель» и телешоу «Классная тема!».

Посвящённые патриотическому воспитанию и значимым для страны событиям занятия «Разговоры о важном» в российских школах проходят еженедельно. Первый урок состоялся 5 сентября 2022 года.

В этом году первый урок «Разговоры о важном», который прошёл 2 сентября, был посвящён Дню знаний. На занятии школьники обсуждали образ будущего России. Ключевая идея беседы касалась важности для будущего получаемых знаний, приобретаемого опыта, большой значимости труда в жизни человека.

Как сообщало ИА Регнум, в начале встречи президент поздравил педагогов с Днём учителя. Он отдельно поблагодарил учителей из Донбасса и Новороссии, из Курской, Белгородской и Брянской областей за их работу в непростых условиях.

Глава государства подчеркнул, что образовательное пространство в России должно быть единым и современным, оно должно отвечать целям развития страны. Президент отметил, что до конца года в стране будет построено ещё 400 школ.