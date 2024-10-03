Москва, 3 октября, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Российские власти займутся приведением в порядок библиотек Донбасса и Новороссии. Об этом 3 октября во время общения с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» заявил президент России Владимир Путин.

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Глава государства отметил, что в настоящее время данные учреждения находятся не в самом лучшем состоянии.

«Библиотеки в этом смысле, конечно, должны быть современными, хорошо оборудованными. Но они должны быть площадкой для общения. Это точно. Это такой клуб должен быть, там нужно создавать условия для общения», ― подчеркнул Путин.

По его словам, поддержку властей получат как школьные библиотеки, так и учреждения, расположенные по всей стране.

Российский лидер также указал на необходимость властям уделять внимание школам в новых регионах. Он подчеркнул, что ситуация в учебных заведениях наблюдается плачевная из-за отсутствия внимания во стороны прошлых властей.

«Там беда просто, насколько я себе представляю. Внимание не уделяли никогда, прежняя власть. А мы должны. Это, безусловно, очень важная часть воспитательного процесса», ― сказал президент.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 30 сентября заявил, что развитие Донбасса и Новороссии является для России одним из важнейших национальных приоритетов. По его словам, нет сомнений в том, что комплексная, масштабная программа их социально-экономического развития будет реализована.

Глава государства добавил, что Россия делает всё, чтобы как можно скорее провести мирные восстановительные работы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях. Путин сообщил, что практически ежедневно вводятся в строй жилые дома, объекты энергетики, поликлиники, промышленные и аграрные предприятия. Кроме того, растёт сеть музеев и библиотек, в новых российских регионах возрождаются исторические мемориалы.

Президент также назвал важной целью руководства страны создание равных и широких возможностей для учёбы и развития российских граждан в любой точке страны.

Ранее Путин призвал уделить особое внимание системе образования в новых регионах страны, чтобы «наверстать упущенное». Глава государства подчеркнул, что поддержка образования в новых регионах чрезвычайно важна.