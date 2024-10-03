Москва, 3 октября, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддерживает идею начать проводить «Разговоры о важном» для детей с пяти лет. Об этом он заявил 3 октября на встрече с лауреатами и финалистами ежегодного всероссийского конкурса «Учитель года».

Министерство просвещения Российской Федерации

«Здесь главное не перегибать только ни в чём. Всё должно быть в меру. <…> И всё должно быть искренно, объективно, доходчиво», — сказал он.

Путин обратил внимание на важность воспитания у детей базовых ценностей с раннего возраста. При этом он отметил сложность такой задачи, так как с детьми нужно работать с учётом уровня их развития. Президент также призвал учитывать интересы ребёнка.

Глава государства подчеркнул, что введение занятий «Разговоры о важном» было необходимым и своевременным. Такие уроки стали серьёзным началом большой работы по воспитанию детей.

В ходе встречи российский лидер заявил, что образовательное пространство в России должно быть единым и отвечать целям развития страны. По его словам, новый национальный проект «Молодёжь и дети» направлен на реализацию этой идеи. Глава государства также обратился к учителям из Донбасса, Новороссии и приграничных российских регионов, в том числе Курской, Белгородской и Брянской областей, со словами благодарности за их работу. Кроме того, Путин предложил российскому министру просвещения Сергею Кравцову продумать, какие меры необходимо предпринять для повышения культуры речи в России.

Как передавало ИА Регнум, 1 июня Путин заявил, что в вопросах воспитания детей, семейных ценностей в России уделяют приоритетное внимание и государство, и общество. Президент призвал окружить вниманием каждого ребёнка, чтобы они росли здоровыми и могли развивать свои способности.

30 мая президент на встрече с многодетными семьями, награждёнными орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня», отметил, что большая семья и воспитание детей — это напряжённый ежедневный труд. По его словам, примеры многодетных семей показывают, что дети — это счастье, которое ни с чем нельзя сравнить.

6 августа российский лидер поручил правительству комиссии Госсовета РФ рассмотреть возможность привлечения участников специальной военной операции к воспитательной работе с детьми и молодёжью во всех регионах страны с 2025 года.