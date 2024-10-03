Москва, 3 октября, 2024, 16:54 — ИА Регнум. До конца года в России построят ещё 400 школ, заявил 3 октября президент России Владимир Путин на встрече с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

«Мы построили их уже, по-моему, 1,4 тыс. школ, и ещё 400 с лишним должны построить до конца года», — заявил российский лидер.

Президент добавил, что более 4 тыс. школ в стране уже отремонтированы.

Глава государства также заявил, что посетил отремонтированные учебные заведения, их стандарт очень хороший.

Во встрече по видеосвязи приняли участие финалисты конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Директор года», «Первый учитель» и телешоу «Классная тема!».

Как сообщало ИА Регнум, президент на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года» 3 октября заявил, что патриотическое воспитание в школах должно быть без перегибов. Он добавил, что базовые вещи, касающиеся нравственных ценностей, нужно закладывать детям с раннего возраста.

Ранее, 1 октября, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что возле станций МЦК, МЦД и БКЛ построят более 70 школ и детсадов. Они будут рассчитаны более чем на 10 тыс. воспитанников и 23 тыс. учеников.