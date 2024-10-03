Энергодар, Запорожская область, 3 октября, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Российские военные обеспечили безопасность при проведении очередной ротации наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом сообщили 3 октября в Минобороны России.

Министерство обороны РФ

В ведомстве уточнили, что на маршруте движения от выбранного места перехода наблюдателей — разрушенного моста в населенном пункте Каменское — с 6:00 до 18:00 мск действовал режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся военными России.

Сапёры, проверяя дорогу в районе точки перехода, обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы и обломки иностранных FPV-дронов.

Как сообщало ИА Регнум, в начале спецоперации российские военные освободили от Вооружённых сил Украины (ВСУ) город Энергодар, на территории которого находится Запорожская АЭС. В августе 2022 года на станции побывал директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, с 1 сентября 2022 года на ЗАЭС работает миссия международного атомного агентства.

30 сентября присутствующим на Запорожской АЭС инспекторам МАГАТЭ показали последствия удара украинской армии по подстанции «Радуга». Днём ранее ВСУ нанесли артиллерийский удар по подстанции, уничтожив трансформатор. Объекты жизнеобеспечения города Энергодара после удара находились под угрозой.