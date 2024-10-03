Вашингтон, 3 октября, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Государственный долг США при наступлении нового финансового года вырос на рекордные $347,6 млрд. Об этом стало известно в четверг, 3 октября, из информации, опубликованной на сайте американского министерства финансов.

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Финансовый год в США начинается 1 октября и длится до 30 сентября. Сумма задолженности в понедельник, в последний день старого финансового года, выросла на 143,3 млрд долларов. 1 октября, в первый день нового года, она увеличилась еще на 204,3 млрд.

Аналогичные показатели за прошлый и позапрошлый года были ниже. В 2023 в начале года долг увеличился на 315,7 млрд долларов, в 2024 — на 252,2 млрд.

На сегодняшний день общая сумма долга составила 35,67 трлн долларов.

Как передавало ИА Регнум, предприниматель Илон Маск в сентябре заявил, что США движутся к банкротству. Отдельное внимание он призвал обратить на траты в области ВПК — по его словам, годовой бюджет Пентагона составил 1 трлн долларов, а процентные платежи по госдолгу только что превысили оборонную смету доходов и расходов.

В конце июля государственный долг США впервые в истории превысил отметку в $35 трлн. В январе он превысил отметку в $34 трлн. По прогнозу бюджетного управления Конгресса США, госдолг страны в 2034 году превысит $50 трлн, что составит более 122% от ВВП страны. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что увеличение госдолга страны до критической отметки в $35 трлн делает практически невозможным продолжение заимствований. По его словам, властям США нужно предпринимать какие-то действия.