Москва, 3 октября, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Верховный суд (ВС) признал законным назначить экс-супругам Роману и Татьяне Сидоркиным, осужденным за госизмену в пользу Украины и попытку подрыва критической инфраструктуры в приграничных областях, 13 и 17 лет колонии, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

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Курский областной суд 25 июля приговорил Сидоркина к 17 годам лишения свободы с отбыванием трёх лет в тюрьме, остальной части — в колонии строгого режима со штрафом 450 тыс. рублей, а также ограничением свободы сроком на 1,5 года. Его бывшая супруга получила 13 лет колонии общего режима со штрафом 350 тыс. рублей и ограничением свободы сроком на 1 год.

Сидоркины были бывшими работниками оборонного предприятия и передавали данные представителям военной разведки Украины.

Суд признал их виновными по статье 275 УК РФ («Госизмена») и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ («Приготовление к совершению взрыва, направленного на повреждение объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ»). Сидоркин также признан виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»).

Как сообщало ИА Регнум, в июне Верховный суд оставил в силе приговор социологу Борису Кагарлицкму (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом; включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осуждённому на пять лет колонии по делу об оправдании терроризма. Его защита просила суд заменить наказание на штраф.