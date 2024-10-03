Москва, 3 октября, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Россияне чаще всего покупают автомобили отечественной марки LADA и китайского бренда Haval, сообщило 3 октября агентство «Автостат».

Global Look Press/Bulkin Sergey

«С января по сентябрь нынешнего года в нашей стране было реализовано 1,15 млн новых легковых машин», — заявил эксперт агентства, уточнив, что это больше, чем за весь 2023 год.

Так, за девять месяцев 2024 года в России приобрели 316,6 тыс. автомобилей LADA. Это превышает 27% от общего объёма рынка. Далее идут китайские марки Haval (136,4 тыс.) и Chery (118,3 тыс. шт.).

В рейтинге самых покупаемых в России автомобилей также числятся Geely (112,8 тыс.), Changan (83,1 тыс.), OMODA (39,6 тыс.), EXEED (33,3 тыс.) и Jetour (25,6 тыс.), а также белорусский Belgee (25 тыс.) и китайский TANK (21,4 тыс.).

Как сообщало ИА Регнум, продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре выросли на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц в стране продали 145,49 тыс. новых машин.

В сентябре 2024 года по сравнению с августом текущего года продажи новых автомобилей выросли на 2% (с 148,3 тыс. штук), а в сравнении с последним месяцем лета 2023 года ― на 37%.