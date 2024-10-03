Москва, 3 октября, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Власти Ливана попросили помощи у России в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, заявил 3 октября посол республики в РФ Шауки Бу Нассар.

РИА Новости / МИД РФ

Ливанский дипломат сообщил, что провёл ряд встреч, в ходе которых просил активизировать дипломатические усилия по решению ближневосточного конфликта, в том числе используя площадку ООН и другие международные организации.

«Москва ясно дала понять, что российские официальные лица совершают множество звонков, чтобы заручиться поддержкой мирного решения», — процитировало Нассара агентство ТАСС.

Он напомнил о встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с ливанским коллегой Абдаллой Бу Хабибом в ООН в конце сентября. Глава МИД РФ проинформировал Хабиба о готовности Москвы приложить все необходимые усилия для прекращения конфликта на Ближнем Востоке, в том числе в Ливане, отметил Нассар.

Как передавало ИА Регнум, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 1 октября объявила о начале наземной операции «Стрелы севера» в приграничных районах на юге Ливана. Операция предполагает применение ВВС и артиллерии с целью уничтожать объекты шиитского движения «Хезболла». В этот же день ЦАХАЛ нанесла удар по Бейруту и его пригородам.

По данным минздрава Ливана, за сутки 2 октября в результате нанесённых израильской армией ударов погибли 46 мирных жителей, ещё 85 человек получили ранения.

«Хезболла» наносит по Израилю ответные удары. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 октября призвал к сдержанности стороны конфликта на Ближнем Востоке. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на провал «миротворческой миссии» США в урегулировании ближневосточного конфликта.