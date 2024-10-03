Амстердам, 3 октября, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Апелляционный суд Амстердама отклонил большинство запросов защиты экс-игрока московского «Спартака» Квинса Промеса по двум апелляциям спортсмена. Соответствующее решение 3 октября огласил судья.

Антон Новодережкин/ТАСС Квинси Промес

Адвокатам спортсмена не разрешили задать вопросы следственному судье и допросить трёх свидетелей по делу о нападении с ножом на двоюродного брата.

Допрос четырёх свидетелей из Бельгии был разрешён в рамках дела о контрабанде наркотиков. Проводить его будет следственный судья. При этом суд отклонил запросы на доступ к сообщениям из мессенджера SkyECC и на ознакомление и приобщение новой информации к делу, передал ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Промеса арестовали в ОАЭ. Причиной стал запрос об экстрадиции из Нидерландов. На родине ему грозит длительный тюремный срок за участие в торговле наркотиками и нанесение ножевого ранения двоюродному брату. Окружной суд Амстердама приговорил бывшего игрока «Аякса» и сборной Нидерландов к 6 годам и 1,5 года тюремного заключения соответственно.

17 мая Промеса освободили из-под стражи. Отмечалось, что спортсмена отпустили на определенных условиях, содержание которых не раскрывается.

В июне у Промеса истёк срок контракта со «Спартаком», продлевать договор клуб не стал. В пресс-службе объяснили, что игрок пропустил вторую часть сезона из-за личных причин, но не исключили возобновления сотрудничества с ним в будущем. В результате футболист подписал контракт с футбольным клубом «Юнайтед» из второго по силе дивизиона в ОАЭ.