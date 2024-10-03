Москва, 3 октября, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Торговая сеть «Перекрёсток» представила линейку корейских готовых блюд под брендом Select. Продукция выпускается как на собственном высокотехнологичном производстве «Х5 Еда», так и на партнерских производствах. Блюда уже доступны во всех супермаркетах Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Пресс-служба торговой сети «Перекрёсток» Вафли «Пуноппан» с тигровыми креветками

В составе линейки — более 20 новых блюд, в том числе кукси, кимчи, гёдза, рисовые палочки токпокки, вафли пуноппан. В их разработке принимали участие шеф-повара ресторанов азиатской кухни с высокой экспертизой и стандартами качества из аутентичных ресторанов и кафе корейской культуры: «Кореана», «Бо», Duckit и Lao Lee.

«Вдохновением для запуска нашей новой линейки послужило само понятие «кухни мира» и желание делиться новым с нашими покупателями», — рассказал директор по развитию продаж готовой еды торговой сети «Перекрёсток» Александр Нигматуллин. Он отметил, что Корея — самобытная, удивительная и необычная для нашей культуры, и в сети «Перекрёсток» хотели сделать её чуть-чуть ближе и понятнее.

Каждое блюдо прошло несколько этапов проверки качества и дегустаций. По итогам пилотного запуска на основе обратной связи и реакции покупателей будет принято решение о ротации ассортимента или его масштабировании.