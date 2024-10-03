Москва, 3 октября, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Изменения ядерной доктрины России говорят о всё больших масштабах украинского конфликта. Об этом 3 октября в интервью газете «Коммерсант» заявил канцлер университета имени Джавахарлала Неру, бывший посол Индии в России Канвал Сибал.

ИА Регнум

«Ситуация зрела, всё это возникло не на пустом месте. Мы видим, что конфликт на Украине приобретает всё более опасные масштабы», ― указал он.

Сибал отметил, что как раз в этой ситуации президент РФ Владимир Путин объявил о пересмотре ядерной доктрины России, что позволит Москве ответить ядерным оружием на массированную атаку на её территорию.

Дипломат также добавил, что западные страны поставками всё более мощного оружия Киеву пытаются проверить красные линии Москвы, что ведёт к эскалации. Он напомнил, что Запад сначала поставлял Украине системы противовоздушной обороны, затем танки, дальнобойные ракеты и американские истребители F-16. Россия, в свою очередь, неоднократно предостерегала союзников Киева от подобных действий, указал бывший посол.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября Путин предложил обновить ядерную доктрину России. В обновлённой редакции документа агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ. Кроме того, нападение на страну с использованием обычного оружия при возникновении критической угрозы суверенитету РФ также может повлечь за собой ядерный ответ.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал изменение ядерной доктрины России как «событие, которого ждали». По его словам, теперь есть повод призадуматься всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что изменение ядерной доктрины является зеркальным ответом на позицию, которую занимают противники России.

Обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян отметил, что целью изменения доктрины является желание предотвратить войну, к которой мир толкают западные элиты, переставшие бояться ядерного Армагеддона.

Британская газета Financial Times написала, что пересмотр ядерной доктрины России стал чётким сигналом Западу от президента РФ. В публикации отмечается, что этот сигнал адресован западным союзникам Украины, в том числе США и Великобритании, которые намерены разрешить Киеву наносить удары вглубь России ракетами западного производства Storm Shadow.