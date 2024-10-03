Киев, 3 октября, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) 3 октября предъявила обвинения Александру Захарову, главному конструктору российской компании Zala Aero Group, разрабатывающей беспилотные системы, включая барражирующие боеприпасы «Ланцет».

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Служба безопасности собрала доказательную базу на Александра Захарова — владельца и главного конструктора российской компании Zala Aero Group, которая разрабатывает беспилотные системы», — говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.

Отмечается, что конструктора обвиняют в пособничестве ведению агрессивного вооружённого конфликта, совершенного группой лиц по предварительному сговору. В спецслужбе также уточнили, что основными образцами беспилотных систем российской компании являются БПЛА типа «Ланцет», а также новейшие разведывательные беспилотники ZALA Z-16 и ZALA Z-20.

До этого СБУ неоднократно объявляла о предъявлении заочных обвинений представителям России, однако это не приводило ни к каким последствиям.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября Минобороны опубликовало кадры удара российских военных «Ланцетом» по группе пехоты украинских формирований в районе города Волчанска в Харьковской области. Беспилотник точно поразил группу бойцов противника.

Армия России 26 сентября уничтожила барражирующим боеприпасом радиолокационную станцию (РЛС) украинских войск у Новоукраинки в Кировоградской области. Цель удалось выявить в ходе воздушной разведки. ВС России ранее в этот же день также «Ланцетом» уничтожили украинский катер «Ярославец» в Очакове Николаевской области.