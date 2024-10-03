Вашингтон, 3 октября, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Основатель Telegram Павел Дуров никогда не имел романтических отношений с матерью его детей Ириной Болгар. Об этом 3 октября заявил представитель создателя мессенджера.

TechCrunch

Он также обвинил Болгар в покупке предметов роскоши на деньги, которые Дуров выделял на содержание детей. Основатель Telegram рассчитывает, что швейцарская система разберётся в этой ситуации и заставит мать его детей использовать полученные средства по назначению.

«У господина Дурова много детей, и он содержит каждого из них поровну по ставке $10 тыс. в месяц на ребёнка», — приводятся его слова в материале американской газеты The New York Times.

Как передавало ИА Регнум, журнал Forbes 3 августа опубликовал фото Дурова с тремя детьми. Издание заявило, что основатель мессенджера — их отец. Болгар, которая также присутствует на снимке, обратилась к журналистам с просьбой указать в рейтинге предпринимателя, что у него не двое, а пятеро детей. Она также прислала копии свидетельств о рождении.

28 августа Болгар заявила, что в марте 2023 года подала против него иск в суд в Швейцарии, в котором обвинила Дурова в физическом насилии в отношении их общего младшего сына. Якобы после этого у ребёнка диагностировали сотрясение мозга. Женщина также предоставила справку, датированную апрелем 2023 года.

Кроме того, Болгар 3 октября сообщила, что Дурову запрещается видеться с их общими детьми, за этим следит судебная полиция. По словам женщины, создатель Telegram предлагал ей переехать в Объединённые Арабские Эмираты, где он, будучи гражданином этой страны, имел бы на детей исключительные права. Она считает, что там бы не смогла обеспечить их безопасность.