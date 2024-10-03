Москва, 3 октября, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Директор Любови Успенской сообщил «Известиям» 3 октября, что пропавшая дочь певицы Татьяна Плаксина нашлась.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Татьяна Плаксина

«Нашлась», — сообщил собеседник издания.

Дополнительных подробностей и информации и причинах исчезновения он не привёл.

Ранее, 2 октября, стало известно о том, что 34-летняя дочь певицы перестала выходить на связь. По данным Telegram-канала «112», Успенская регулярно ездит в Новороссию, поэтому родные сочли, что Татьяну могли похитить в отместку за пророссийскую позицию.

Согласно данным из открытых источников, Плаксина родилась в 1989 году в США, позднее вместе с матерью приехала в Россию. Татьяна — дочь Успенской от четвертого брака с бизнесменом Александром Плаксиным. Девушка активно занималась творчеством и рисовала картины. В 2022 году Плаксина представила дебютный сингл «Чудо»﻿ под псевдонимом Pacha Tati.