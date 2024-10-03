Санкт-Петербург, 3 октября, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Следователи изъяли более 1,5 млрд рублей при обысках в Санкт-Петербурге по делу криптовалютной биржи Cryptex, сообщила 3 октября официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Только в ходе обысков в Санкт-Петербурге изъято более 1,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Следователи установили, что в собственности фигурантов дела находятся вертолёты Robinson, дорогостоящие автомобили марок Bentley, Rolls-Royce, Porsche, а также электромобиль Tesla Сybertruck, катера и снегоходы.

Ряду фигурантов предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нём»), ч. 3 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Следствие ходатайствует перед Замоскворецким районным судом об избрании меры пресечения.

Петренко уточнила, что фигурантов дела доставили в подразделение Главного следственного управления СК РФ по Москве, их допрашивают следователи.

Ранее, 2 октября, следователи нашли при обысках у создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex многочисленные пачки денег, вертолёт, электромобиль Tesla Сybertruck и автомобиль Mercedes.

В Москве 2 октября возбудили уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Следствие установило, что за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд рублей, а преступный доход — 3,7 млрд рублей. По делу проходят 96 человек.