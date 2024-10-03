Москва, 3 октября, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Замглавы администрации президента России Максим Орешкин назначен главой оргкомитета по подготовке и проведению XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Соответствующий указ подписал 3 октября президент РФ Владимир Путин.

Гавриил Григоров/ТАСС Максим Орешкин

«Назначить председателем организационного комитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума, образованного указом президента РФ от 22 января 2008 года № 65 «Об Организационном комитете по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума», заместителя руководителя администрации президента РФ Орешкина М. С.», — сказано в документе.

Указ вступил в силу.

Росконгресс 30 сентября сообщил, что в 2025 году ПМЭФ пройдёт 18–21 июня. Советник президента Антон Кобяков заявил, что участники мероприятия будут работать над решением практических задач по адаптации глобальной экономики к новым условиям.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году ПМЭФ проходил с 5 июня по 8 июня. В XXVII Петербургском экономическом форуме приняли участие более 21 тыс. человек из 139 стран и территорий. Они заключили 982 соглашения на сумму 6,43 трлн рублей. Приехало много представителей стран объединения БРИКС.

По итогам форума Путин утвердил перечень поручений, касающихся в том числе льготной ипотеки, применения инвестиционного налогового вычета, а также стимулирования размещения акций российских акционерных обществ на внутреннем финансовом рынке.