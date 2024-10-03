* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Киев, 3 октября, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Западные страны продолжают поставлять России комплектующие для ракет и дронов. Об этом 3 октября заявил глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если вы откроете любую из этих ракет или беспилотников, вы сами увидите, что они полны западных компонентов», — процитировал его портал Liga.net.

Он добавил, что компании-производители продают компоненты посредникам, а те, в свою очередь, направляют детали в Россию.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября Буданов заявил, что наращивание Россией производства ракет типа «Искандер» создаёт серьёзные проблемы для Вооружённых сил Украины (ВСУ) на поле боя. Российские военные массированно используют подобное оружие для атак, добавил глава ГУР.

30 сентября расчётом «Искандер-М» был нанесён ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона в населённом пункте Казанка в Николаевской области. В результате ракетного удара уничтожено 12 вагонов с боеприпасами, в том числе западного производства.