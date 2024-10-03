Москва, 3 октября, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Дружественные России страны заинтересованы в том, чтобы использовать её спутниковую группировку как аналог западной сети Starlink. Об этом 3 октября заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

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«Сейчас мы ведем большие консультации с дружественными странами, и они все очень заинтересованы, чтобы как минимум иметь нашу группировку как альтернативу Starlink. Мы надеемся, что она будет иметь большой экспортный потенциал», — сказал Шадаев на заседании комитета Государственной думы по информполитике.

Как передавало ИА Регнум, проект по созданию в России аналога системы спутниковой связи Starlink, принадлежащей компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска, может обойтись в 445 млрд рублей. Проект разрабатывает компания «Бюро 1440», а сама система будет состоять из 383 спутников.

8 июня стало известно, что в России успешно завершились первые испытания лазерной межспутниковой связи, которую называют российским ответом системе Starlink.

Новостной портал Business Insider со ссылкой на компанию-производителя «Бюро 1440» отметил, что во время тестов два аппарата на расстоянии более 30 км друг от друга передали свыше 200 гигабайт информации со скоростью 10 гигабит в секунду. Это стало первым успешным опытом в отечественной сфере космической связи.