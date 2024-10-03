Москва, 3 октября, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Доставленный на «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») немецкий танк Leopard украинских боевиков может содержать чувствительные технологии. Об этом 3 октября написал американский журнал Military Watch Magazine.

Уралвагонзавод/РИА Новости

Как отметил автор материала, ранее опубликованные кадры подтверждают передачу предприятию захваченного у украинских формирований как минимум одного немецкого танка Leopard 2A6.

«В отличие от американских танков M1A1 Abrams, которые также ранее захватывали, отправленные Украине танки Leopard 2A6 не были произведены специально для экспорта, а взяты именно из резервов бундесвера, а это значит, что в этих бронемашинах есть более чувствительные технологии», — говорится в публикации.

Уточняется, что неудачное использование украинскими бойцами танков Leopard в зоне боевых действий может негативным образом отразиться на экспортном потенциале этих боевых машин.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября пресс-служба сообщила о том, что подбитый танк Leopard доставили на «Уралвагонзавод». Уточнялось, что специалисты предприятия начали демонтаж его узлов, систем и агрегатов для их исследования и анализа.

Украинские военные 25 сентября потеряли в приграничье Курской области за сутки свыше 300 бойцов и три танка, в том числе два немецких Leopard. Кроме того, они потеряли БМП, три боевых бронированных машины, два артиллерийских орудия и шесть автомобилей.

Военкор Александр Коц 18 сентября рассказал, что российские военные впервые столкнулись с немецким танком Leopard ВСУ в курском приграничье. Журналист из ФРГ Юлиан Рёпке 19 сентября заявил, что не понимает, как командование ВСУ допустило потерю танка Leopard под Курском, уточнив, что речь идёт об основном боевом танке Leopard 2 модификации 2A5 из партии, переданной Киеву Швецией.