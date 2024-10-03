Пермь, 3 октября, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Фигуранты уголовного дела о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа для Минобороны России путем подлога документов похитили свыше 35 млн рублей, сообщил 3 октября официальный Telegram-канал военных следственных органов Следственного комитета РФ.

Пресс-служба СУ СКР по ХМАО

«В рамках расследования <…> в межгосударственный розыск объявлен заместитель начальника филиала Военно-строительной компании», — говорится в сообщении.

Речь идёт о Дмитрии Сергеле. По делу также проходят бывший начальник филиала «Строительное управление по ЦВО» публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Сергей Сухов и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Как установило следствие, в 2022 году трое фигурантов дела, исполняя госконтракт на сумму более 190 млн рублей в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ по капитальному ремонту военного госпиталя в городе Перми, похитили свыше 35 млн рублей. Эти деньги они распределили между собой. В отношении Сухова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, 2 октября, сообщалось, что бывший замначальника филиала Управления лесного хозяйства Министерства обороны России Александр Случак отправлен под домашний арест по делу о хищении 20 млн рублей. СК расследует уголовное дело по обвинению Случака и гендиректора ООО «Транслесстрой» Озмана Авдаляна. Оба проходят по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, в 2022 году они занизили стоимость подлежащего вырубке леса, похитив деньги.

Военные следователи также расследуют уголовное дело по факту хищения сотрудниками ООО «РБЕ «Филиал Поволжье» продуктов питания на сумму свыше 20 млн рублей при поставках военным во Владивостоке.

В конце сентября суд в Москве арестовал фигуранта по делу о мошенничестве при реализации госконтракта для Минобороны Владимира Иванова.