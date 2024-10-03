Москва, 3 октября, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Министерство обороны России 3 октября опубликовало видео уничтожения склада боеприпасов ВСУ с помощью фугасной авиабомбы ФАБ-3000 на подконтрольной киевскому режиму территории ДНР.

Кадр из видео

На распространённых кадрах объективного контроля видно, как взрывается объект после его поражения бомбой. После этого в небо поднимаются огромные клубы дыма, которые полностью накрывают цель и территорию вокруг неё.

Пресс-служба министерства уточнила в Telegram-канале, что вражеский склад находился возле посёлка Разлив.

Согласно открытым данным, масса ФАБ-3000 превышает 3 тыс. кг. Её мощность составляет 1387 кг в тротиловом эквиваленте. Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции используют подобные авиабомбы с универсальным модулем планирования и корректировки (УМПК), что значительно увеличивает дальность применения боеприпаса.

Как передавало ИА Регнум, в июне в соцсетях распространились несколько видео, как российские войска применяют ФАБ-3000 с УМПК в зоне спецоперации. Бомбы позволяют уничтожать вражеские укреплённые объекты и бронированную технику.

Минобороны РФ 9 августа опубликовало видео, как российский Су-34 сбрасывает ФАБ-3000 на скопление живой силы и военной техники украинских войск в Сумской области. В том числе на кадрах показано, как бомба с УМПК планирует в воздухе.

2 октября военкор Андрей Руденко опубликовал видео очень мощного взрыва в Волчанске Харьковской области. Журналист предположил, что ВС РФ применили детонирующую авиационную бомбу повышенной мощности ОДАБ-9000. Однако эксперты усомнились в этом, напомнив, что конструкторы ОПК говорили о нецелесообразности ставить УМПК даже на бомбы ФАБ-5000.