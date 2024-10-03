Москва, 3 октября, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Российские банки выступили против законопроекта, запрещающего увеличивать лимит по одной кредитной карте, сообщает 3 октября РБК.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Об этом свидетельствуют письма, направленные в Банк России, Минфин РФ, Совфед и Национальный совет финансового рынка, а также председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

В письмах говорится о нецелесообразности этой инициативы, внесённой в Госдуму 5 апреля 2024 года и принятой в первом чтении 2 октября.

Согласно законопроекту, сегодня банки могут увеличивать лимит кредитования в одностороннем порядке, хотя законодательством это не предусмотрено. Возможность увеличить лимит ведёт к тому, что люди оказываются ещё сильнее закредитованы. Имея возможность увеличивать кредитный лимит, банки навязывают гражданам услуги по дополнительному кредитованию, считают авторы законопроекта.

Банки не согласились с этим, отметив, что почти все кредитные организации включают в договор условие о возможности увеличить лимит кредитования в пределах установленного максимального значения.

«Такой порядок увеличения лимита по карте юридически не является односторонним изменением договора в части изменения кредитного лимита», — говорится в обращении банков.

Авторы писем подчеркнули, что предложенный ими способ увеличения лимита кредитования гораздо более удобен для клиентов по сравнению с заключением нового кредитного договора. Заёмщики могут обойти предлагаемые Госдуме ограничения путём открытия второй кредитки, что может ухудшить их кредитную историю.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля правительство поддержало предложение запретить банкам в одностороннем порядке повышать размер кредита, включая лимит по кредитным картам. С инициативой выступил член Совфеда Айрат Гибатдинов.

Сенатор аргументировал своё предложение данными о росте в стране доли граждан с пятью и более кредитами. Также он привёл данные об увеличении задолженности по кредитным картам.