Москва, 3 октября, 2024, 13:55 — ИА Регнум. У российского киноактёра и кинорежиссёра Константина Мурзенко, получившего популярность после эпизодической роли Фашиста в фильме «Брат-2», образовался долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом 3 октября сообщили «Известия».

Кадр из х/ф «Брат 2». Реж Алексей Балабанов. 2000. Россия

Сумма долга превышает 1,5 млн рублей. Согласно данным из открытых источников, актёр не платил налоги с 2019 года. У него арестовали восемь банковских счетов.

В случае непогашения задолженности Мурзенко может грозить ответственность ― лишение свободы до двух лет, принудительные работы либо штраф до 600 тысяч рублей.

В фильмографии Константина Мурзенко свыше 70 работ. Он снимался в таких проектах, как «Ночной дозор», «Реальные пацаны», «Небо. Самолёт. Девушка», «Ирония судьбы. Продолжение», «Король и Шут», «Мама, не горюй», «Беспринципные», «Ольга», «Последний министр», «Хороший человек», «Территория».

Как сообщало ИА Регнум, у заслуженного артиста России Гоши Куценко образовался долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Сумма долга достигла почти 700 тыс. рублей. Последнее налоговое начисление на счёт артиста пришло 9 сентября и составило 267 тыс. рублей. Сумма всей задолженности актёра — 693 тыс. рублей. Налоговая служба уже заблокировала счета ООО «Арт Волна», в котором доля Куценко составляет 49%.

Крупный долг перед ФНС нашли и у блогера Михаила Литвина. Его задолженность по налогам на 16 сентября составляет 34 840 357 рублей. За что блогер не уплатил налоги, не уточняется.