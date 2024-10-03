Москва, 3 октября, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов признал вину по делу о получении взятки в особо крупном размере, заявил 3 октября следователь в Басманном суде Москвы.

Официальный телеграмм-канал Александра Клебанова Александр Клебанов

В суде рассматривалось ходатайство следствия о продлении бывшему чиновнику меры пресечения в виде домашнего ареста.

«Вину признал в полном объёме», — заявил следователь.

Как сообщало ИА Регнум, Клебанова задержали в начале мая по уголовному делу по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). После этого его уволили с поста министра транспорта Башкирии. Советский райсуд Уфы заключил бывшего чиновника под стражу, а затем отправил его под домашний арест.

30 сентября в Башкирии задержали исполняющего обязанности вице-премьера правительства республики Алана Марзаева в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. В деле также фигурируют гендиректор ООО «Дортрансстрой» Дмитрий Гилимьянов, совладелец «Дортрансстроя» Марат Латыпов и Клебанов.

Следственный комитет России сообщил, что Марзаев, по версии следствия, получил 37 млн рублей от главы дорожно-строительной компании за покровительство и помощь в заключении госконтрактов на строительство дорог. Клебанов, являвшийся министром транспорта Башкирии, был посредником в передаче взятки.

Накануне, 2 октября, стало известно, что уголовное дело расследует Главное следственное управление СК РФ. Материалы дела переданы в Москву.