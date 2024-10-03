Липецк, 3 октября, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Распространённая в интернете информация о том, что осуждённый на 23 года колонии бывший киллер ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Алексей Шерстобитов, известный как Лёша Солдат, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, не соответствует действительности. Об этом 3 октября сообщили в управлении ФСИН по Липецкой области.

Машков Юрий/ITAR-TASS Алексей Шерстобитов (Лёша Солдат)

В службе опровергли сообщения как о подаче Шерстобитовым ходатайства об УДО, так и информацию о полученном им отказе от специальной комиссии.

«Осуждённый Алексей Шерстобитов не подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении», ― подчеркнули в УФСИН.

Как сообщало ИА Регнум, одного из самых известных киллеров России 1990-х годов Шерстобитова в 2008 году суд приговорил к 23 годам колонии строгого режима за убийства и покушения на убийства. В настоящее время Лёша Солдат отбывает срок в липецкой колонии строгого режима ИК-2. Он должен выйти на свободу в 2029 году.

1 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что заключённый подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, потому что попал под программу о защите свидетелей. Причины получения киллером ореховской ОПГ госзащиты не назывались, но обычно её предоставляют за сотрудничество со следствием.

Алексей Шерстобитов ― бывший штатный киллер медведковской и ореховской ОПГ, на его счету 12 доказанных убийств и покушений. Его задержали в 2006 году, а в 2008 году вынесли приговор.