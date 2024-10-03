Москва, 3 октября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Начался второй модуль образовательной программы «Время героев» для участников спецоперации, посвящённый базовым принципам формирования экономики и бюджета страны с учётом современных реалий. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе программы.

Максим Блинов/РИА Новости

Обучение пройдет на базе Мастерской управления «Сенеж». Участников также ожидает выездной учебный модуль в Южно-Сахалинске и Нижнем Новгороде и экспедиция на остров Итуруп.

Эксперты расскажут о подходах и методах финансирования при выполнении государственных задач, а также аспектах выстраивания рабочих коммуникаций между госслужащими.

По словам Героя России, участника программы Юрия Абаева, он с нетерпением ждал начала нового модуля.

«Сегодня только первый образовательный день, но я уверен, что впереди нас всех ждёт познавательная, глубокая и обширная программа обучения, по итогам которой мы получим знания, которые обязательно пригодятся нам впоследствии, уже при исполнении своих должностных обязанностей», — сказал он.

В первый день перед участниками выступили ректор Президентской академии Алексей Комиссаров и гендиректор Национального ESG Альянса Андрей Шаронов.

Ректор рассказал о значении подбора кадровых решений, играющих критическое значение для успеха любой компании. Одним из важных навыков любого управленца, по его словам, является «прокачанный» социальный интеллект.

«Руководитель не может решать стоящие перед ним задачи, не опираясь на свои коммуникативные навыки, на социальный интеллект. Настроенность на диалог, эмпатия и внимание к собеседнику, чувство момента и взаимодействие с подчинёнными не менее важны для успеха, чем владение материалом», — отметил Комиссаров.

Он добавил, что эксперты академии специально разработали диагностический материал, позволяющий замерить ряд характеристик участников. В процессе обучения им будут помогать совершенствовать навыки.

Как сообщало ИА Регнум, уже 10 участников программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным, получили новые назначения и ответственные должности. В числе последних — назначение председателя Народного совета Донецкой Народной Республики Артёма Жоги полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе, а Героя России Артура Орлова — руководителем «Движения первых».

Программа «Время героев» направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.