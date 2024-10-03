Москва, 3 октября, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Проект перечня вступительных испытаний в вузы будет скорректирован, все изменения будут внедрены поэтапно. Об этом заявил глава Министерства образования и науки Валерий Фальков на расширенном заседании общественного совета при ведомстве.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Валерий Фальков отметил, что документ скорректируют с учетом высказанных в ходе общественного обсуждения замечаний. Кроме того, изменения было предложено вводить поэтапно, разделив приложение к приказу на две части», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства.

Процедура общественного обсуждения проекта приказа, заявили в ведомстве, завершится 10 октября.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая Фальков заявил, что со следующего года в России начнут реформировать систему высшего образования, понятие «бакалавр» упразднят. В России будет высшее образование и высшее специализированное образование, увеличат количество учебных программ продолжительностью 5–5,5 года, сообщил он.

21 сентября появилась информация о том, что Минобрнауки планирует в 2025 году внести изменения в процедуру вступительных экзаменов в российские вузы. Предполагается, что в рамках новой системы экзамен по русскому языку останется обязательным, но вузы будут обязаны выбрать профильный предмет из рекомендованного перечня для конкретных специальностей.