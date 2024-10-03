Томск, 3 октября, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Научный институт «Роснефти» в Томске представил мобильную версию корпоративного программного обеспечения для проектирования, строительства и обслуживания нефтегазовых объектов. Оно позволяет получать оперативный доступ к картам месторождений в полевых условиях, а также актуализировать информацию о необходимой инфраструктуре и делать записи треков по маршрутам выполненных работ.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» разработала геоинформационное мобильное приложение

«ГИС-РН» — первая в России геоинформационная система, полностью разработанная на импортозамещающих технологиях. Она решает актуальные производственные задачи нефтяного сектора ТЭК.

«Роснефть» стала первой в России нефтяной компанией, которая успешно создает собственное программное обеспечение в области геологии, проектирования, разработки и эксплуатации месторождений. Программные продукты корпоративной линейки «Роснефти» гарантируют технологическую безопасность и эффективность решений за счет использования высокопроизводительных вычислений и методов искусственного интеллекта. По техническим характеристикам ПО компании значительно превосходит зарубежные аналоги при более низкой стоимости.