Москва, 3 октября, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Заместитель начальника филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Военно-строительной компании Дмитрий Сергель объявлен в межгосударственный розыск по делу о хищении средств при выполнении гособоронзаказа. Об этом 3 октября сообщили в Следственном комитете РФ.

Petrov Sergey/Global Look Press

Помимо Сергеля фигурантами уголовного дела проходят его экс-начальник Сергей Сухов и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко.

Установлено, что в 2022 году подозреваемые, исполняя госконтракт на сумму более 190 млн рублей в рамках гособоронзаказа по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми, подделали документы и похитили свыше 35 млн рублей. Деньги они распределили между собой.

Фигурантов обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Сухов заключён под стражу, Сергеля арестовали заочно.

Как сообщало ИА Регнум 1 октября, ведётся расследование уголовного дела по факту хищения сотрудниками ООО «РБЕ «Филиал Поволжье» продуктов питания на сумму свыше 20 млн рублей при поставках военным во Владивостоке. Дело возбудили в отношении трёх сотрудников и замкомандира воинской части Владимира Ракова. На автомобили и объекты недвижимости подозреваемых наложили арест.

27 сентября суд в Москве арестовал фигуранта по делу о мошенничестве при реализации госконтракта для Минобороны России Владимира Иванова. Само уголовное дело было возбуждено 22 августа 2023 года, однако с каким именно госконтрактом оно связано и каков размер ущерба, не уточняется.

В тот же день был арестован глава Сибирской навигационной компании Владислав Пыльский. Его заключили под стражу по подозрению в поставке некачественной продукции Вооружённым силам России. Сумма ущерба оценивается в 164 млн рублей.