Москва, 3 октября, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Парагвайский защитник московского футбольного клуба «Спартак» Алексис Дуарте хочет покинуть стан «красно-белых».

Stupnikov Alexander/Global Look Press Алексис Дуарте

По данным «Газеты.Ru», 24-летний футболист недоволен количеством игрового времени в «Спартаке» и хочет во время зимнего трансферного окна покинуть московскую команду.

Отмечается, что представители защитника сейчас подбирают варианты для продолжения карьеры Дуарте, который хочет полноценно уйти из футбольного клуба, а не перейти в какую-либо команду на правах аренды.

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября «Спартак» проиграл «Локомотиву» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч проходил на домашнем стадионе железнодорожников и закончился в их пользу со счётом 3:1.

«Спартак» 22 сентября сыграл вничью с московским «Динамо» в матче девятого тура РПЛ со счётом 2:2. При этом динамовцы на 75-й минуте остались в меньшинстве и вырвали победу у «красно-белых» в компенсированное время.