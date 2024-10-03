Москва, 3 октября, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Правительство предложило на 13,2% увеличить зарплаты бюджетникам, работающим в социальной сфере, сообщили 3 октября «Ведомости».

Bulkin Sergey/Global Look Press

Зарплаты предлагается поднять врачам, медицинским работникам, учителям, преподавателям вузов, учёным. На 13,2% им поднимут зарплаты в 2025 году, ещё на 10,2% — в 2026 году и на 8,3% — в 2027 году.

Соответствующая инициатива вошла в бюджетный пакет, внесённый в Госдуму.

Зарплаты остальных категорий бюджетников, в том числе судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета России, госслужащих федерального уровня, проиндексируют в 2025 году на 4,5%, в 2026 и 2027 годах — на 4%.

Индексация зарплат сотрудников бюджетной сферы позволит достичь целей, озвученных в майских указах президента России Владимира Путина. Согласно им, зарплата бюджетников должна находиться на уровне средней зарплаты по региону или быть выше.

Минфин РФ будет выделять на эти цели по 114,6 млрд рублей ежегодно.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта Путин поручил правительству улучшить структуру в системе зарплат бюджетников, исключив экономически необоснованное неравенство по должностям и регионам. Согласно его поручению в ряде регионов требуется внедрить новые системы оплаты труда бюджетников.

В начале сентября эксперт Людмила Иванова-Швец сообщила, что в этом году будут проиндексированы зарплаты около 2 млн бюджетников. На индексацию зарплат бюджетников выделят 359 млрд рублей.