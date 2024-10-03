Берн, 3 октября, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что ему запрещено видеться с детьми. Об этом она написала в своём аккаунте в Instagram (продукт компании Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена).

lukomore. org/Global Look Press Павел Дуров

«На данный момент Павел даже не имеет права на личный контакт с детьми, за этим следит судебная полиция», — сообщила она.

Болгар добавила, что Дуров настаивал на её переезде в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), где он как гражданин этой страны имел бы на детей исключительные права. Это значило бы, считает Болгар, что она не сможет обеспечить их безопасность.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа журнал Forbes опубликовал фото Дурова, как утверждается, с тремя его биологическими детьми. Сама проживающая в Швейцарии Болгар заявила, что является матерью троих младших детей миллиардера. В подтверждение этому она прислала фотокопии свидетельств о рождении детей, свидетельств о признании Дуровым отцовства и семейную фотографию со дня рождения среднего сына Даниэля.

В мае Болгар заявила, что в 2023 году подала против Дурова иск в суд в Швейцарии. Она заявила, что Дуров пять раз применил физическое насилие в отношении младшего сына. Служба защиты несовершеннолетних Национальной полиции Франции также начала расследование в отношении Дурова. Позже источник в прокуратуре Франции сообщил, что Париж запросил у Швейцарии информацию, связанную с обвинением Дурова в якобы имевшем место издевательстве над своим сыном.