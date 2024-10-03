Калининград, 3 октября, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео задержания в Калининграде двух сотрудников Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины за шпионаж на российско-литовском участке границы.

Кадр из видео

На кадрах сотрудники российской спецслужбы блокировали на ночной дороге машину агентов ГУР и освободили ребёнка, похищенного по заданию украинской разведки.

Один из задержанных сообщил, что делал это по заданию некоего Юрия ― куратора Главного управления разведки Украины, от которого агенты в Литве получили это задание. Также задержанные признались, что перед заданием они вели разведку и снимали на видео средства охраны российской границы с литовской стороны.

Как выяснили сотрудники ФСБ, офицер ГУР Юрий оказался отцом мальчика и дал задание своим агентам выкрасть его у матери.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября ФСБ задержала в Калининграде двух сотрудников ГУР за шпионаж на российско-литовском участке границы. Также, по данным следствия, украинские шпионы должны были похитить и незаконно вывезти с территории России несовершеннолетнего гражданина России, отцом которого является сотрудник Главного управления разведки Украины.

На допросе один из задержанных сообщил, что с ними следовал человек по имени Владимир для того, чтобы забрать ребёнка. Другой задержанный подтвердил, что им надо было проникнуть на территорию России и украсть несовершеннолетнего россиянина.

В ФСБ добавили, что ГУР поставило агентам задачу собирать сведения о защищённости российско-литовского участка госграницы для возможной последующей нелегальной заброски агентуры и совершения других преступлений на территории РФ. Для этого сотрудники спецслужбы привлекли своего агента ― гражданина Украины. Он опрашивал жителей литовского приграничья и проводил разведку с использованием технических средств.

Собрав необходимые материалы, украинские агенты попытались незаконно перейти границу РФ с территории Литвы, но были задержаны. В отношении них возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Фигурантов арестовали.