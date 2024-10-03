Москва, 3 октября, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Иван Некрасов, похитивший трёх кенгурят из зоопарков в Ярославской и Калужской областях, имеет несколько судимостей за мелкие кражи. Об этом 3 октября сообщил Telegram-канал «112».

Сергей Корсун ИА Регнум

«31-летний Некрасов с юности пользовался своим маленьким ростом, проникал в квартиры через окна, даже однажды ухитрился протиснуться в чердачное, но крал по мелочи. Несколько раз был задержан, осуждён условно (уж больно мелкие кражи) и даже раз сбежал от конвойных и попал в федеральный розыск», — сказано в публикации.

Канал утверждает, что кенгурят Некрасов крал «для частного заказчика» и что теперь ему грозит реальное тюремное заключение. Одно из похищенных животных, как сообщается, погибло.

Как передавало ИА Регнум, Некрасов был задержан вечером 2 октября во Владимирской области. Отмечалось, что поиски злоумышленника были осложнены очень низким ростом мужчины.

О похищении кенгурёнка Кроша из ярославского зоопарка стало известно 30 сентября. Он ещё сильно зависел от матери, и расставание с матерью было для него опасно.

На следующий день, 1 октября, двух кенгурят похитили из зоопарка в Калужской области. В обоих случаях были возбуждены уголовные дела.