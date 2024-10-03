Сана, 3 октября, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Представители радикального йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявили об успешной атаке беспилотниками на «важную цель» в районе Тель-Авива. Об этом 3 октября сообщил военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

Osamah Yahya/Global Look Press

«Силы БПЛА… провели военную операцию с использованием нескольких… дронов, целью которой была важная цель в районе Яффы (Тель-Авива)», — привёл его слова Telegram-канал хуситов.

По утверждению Сариа, операция была успешной и достигла своих целей.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября Сариа заявил об атаке хуситов на два коммерческих судна в Красном море и Индийском океане. По его словам, атакам с помощью дронов и ракет подверглись нефтяной танкер Cordelia Moon и контейнеровоз Marathopolis.

Хуситы 28 сентября заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, когда туда прилетел из США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По словам военного представителя движения, воздушную гавань атаковали с помощью ракет.