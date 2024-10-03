Москва, 3 октября, 2024, 14:40 — ИА Регнум. В последние два года российская бьюти-индустрия побила все рекорды как по количеству новых брендов, производственных площадок, так и по объему поддержки государства и интереса медиа. Число российских торговых марок выросло как минимум вдвое, а доля отечественных товаров в отрасли превысила 40%.

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У потребителей растет интерес к новинкам локальных производителей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Роскачеством. 73% респондентов положительно относятся к отечественным брендам косметики.

Производить больше качественной российской косметики помогает национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». Он помогает российским предпринимателям в запуске и расширении производства. Обратившись в центры «Мой бизнес» по всей стране, они могут получить бесплатные консультации по юридическим, маркетинговым, финансовым и другим вопросам. Специалисты расскажут, какой пакет документов необходимо предоставить, чтобы стать участником той или иной программы, как получить кредит и многое другое. Тем, кто давно открыл свое дело, помогут его масштабировать, например провести маркетинговое исследование, разработать фирменный стиль.

Например, поддержкой воспользовалась парикмахер с 10-летним стажем из Карелии Наталья Николаева. С помощью мер нацпроекта она зарегистрировала собственный бренд косметики по уходу за волосами NatKo и смогла разместить его на маркетплейсах. Сегодня её косметику уже попробовали в Ленинградской области, Саратове, Саранске и Краснодаре.

«С такой поддержкой бренд активно расширяется: создано и задекларировано 17 продуктов, еще пять готовится к декларированию», — отметила она.

Сейчас предприниматель занимается созданием второго бренда — косметики для лица и тела Lepattava. В планах у Натальи не только увеличение производства и линейки косметических средств, но и повышение узнаваемости брендов.

А Ксения Лазаренко из Новгородской области задумалась о собственном деле, будучи в декрете.

«Решила не повторять составы продукции известных брендов, а создать авторскую рецептуру — на основе старорусской минеральной воды, соли и трав, произрастающих на Новгородчине», — отметила она.

Все тонкости создания натуральных косметических средств она постигала опытным путём. Первую продукцию пробовали подруги, потом заработало сарафанное радио. Ксения стала участвовать в ярмарках.

Сегодня у девушки обширная линейка: от кремов до шампуней. Её натуральную косметику заказывают в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Сибири и даже за рубежом.

В этом году она подала заявку на региональный этап национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех», организованный центром «Мой Бизнес» Новгородской области.

Предприниматель из Анапы Анастасия Вдовина начала собственное дело по производству уходовой косметики из водорослей Чёрного моря в 2022 году. Идея её пришла, когда в России сложилась нехватка современных высокотехнологичных продуктов, в том числе и в бьюти-индустрии.

На запуск проекта понадобилось 10 месяцев и 10 млн рублей, половину из которых выдал Фонд микрофинансирования Краснодарского края. Эти средства позволили закупить оборудование, в том числе оснастить химико-технологическую лабораторию, а уже к ноябрю 2023 года — полностью наладить выпуск косметической линии.

Новый продукт на рынке под брендом «Анапская косметика» включает маски, кремы, сыворотки и много других средств для лица и тела. По словам Анастасии, в производстве используются самые лучшие компоненты черноморского побережья.

Разработать фирменный стиль продукции, зарегистрировать товарный знак в Роспатенте, провести маркетинговое исследование Вдовиной помогли в центре «Мой бизнес» Краснодарского края.

Теперь продукцию под брендом «Анапская косметика» можно приобрести по всей стране. В планах компании — выход на заграничные рынки, в том числе Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана, Египта, Азербайджана. Но останавливаться на этом Анастасия не планирует.

«В перспективе мы планируем заняться промышленным туризмом, предлагая гостям курорта возможность посетить производственные площадки и принять участие в процессе создания косметических средств под маркой «Анапская косметика». Это позволит потребителям получить более глубокое представление о производственном процессе и укрепить связь с брендом и с Анапой», — отметила она.

К слову, одним из направлений масштабирования бизнеса может стать и участие в отраслевых выставках. Например, с 9 по 12 октября состоится Международная выставка парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM. За последние два года эта площадка стала одним из безусловных импульсов роста российской парфюмерно-косметической отрасли. Она объединяет более 1,4 тыс. участников и 70 тыс. специалистов — отечественных и зарубежных.

На выставке будут представлены все направления отрасли красоты — от парфюмерии до её упаковки. Причём больше половины участников — это российские производители и поставщики, которые представлены как региональными инди-брендами, так и бьюти-гигантами из почти 100 городов и населённых пунктов страны.

Региональные производители активно представлены в том числе через программы поддержки экспорта и бизнеса — Новосибирской, Кировской, Архангельской, Липецкой областей, Краснодарского края, Приморского края и ХМАО.

Помимо этого, отечественная продукция будет представлена на специальных объединенных стендах Минпромторга, Роскачества и «Сделано в Москве». Посещение выставки — бесплатное. Достаточно только зарегистрироваться на сайте. Мероприятие пройдет в «Крокус-Экспо».

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» реализуется в России по решению президента Владимира Путина. Нацпроект помогает бизнесу на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. В том числе благодаря нацпроекту устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ бизнесмена.