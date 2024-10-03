Москва, 3 октября, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Блогера Лерчек (Валерию Чекалину) и её бывшего супруга Артёма задержали после допроса на 48 часов по делу о незаконном переводе за рубеж более 251 млн рублей. Об этом 3 октября сообщил телеканал РЕН ТВ.

Григорий Сысоев/РИА Новости Блогер Валерия Чекалина и Артём Чекалин

Также задержан соучредитель компании по торговле косметикой Артёма Чекалина ООО «Лейтик мейкап» Роман Вишняк.

Как уточнили в правоохранительных органах, всех троих официально признали подозреваемыми по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Также сообщается, что Чекалины и Вишняк, который после создания компании по продаже косметики уехал из России в США, пользовались услугами банков Дубая. Оплата продукции компании осуществлялась через ссылку, которая вела на банк в ОАЭ.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября в правоохранительных органах сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении блогеров Чекалиных. Их заподозрили в переводе валюты с использованием подложных документов. Речь идёт об оплате проводимых блогерами марафонов через банк в Дубае. Расследованием занимаются следователи ОМВД по ТиНАО.

По данным источника Telegram-канала «112», сумма ущерба по новому уголовному делу, возбужденному в отношении блогеров, превышает 250 млн рублей. 2 октября Чекалина доставили на допрос в отделение полиции, а Лерчек в это время находилась дома, где проходил обыск. В деле фигурируют два ИП, одно из которых зарегистрировано на Лерчек, а второе — на её бывшего мужа.

Чекалины уже становились фигурантами уголовного дела. В марте их обвинили в уклонении от уплаты налогов в размере 311 млн рублей. Пара в период с июля 2020-го по июль 2022 года превысила допустимый лимит доходов в 150 млн рублей в год. Помимо этого, по версии следствия, в апреле 2021 года Чекалины легализовали более 130 млн рублей, добытых преступным путём, приобретя на них доллары. Обвиняемые признали вину.

Адвокат пары Константин Третьяков 19 ноября 2023 года сообщил, что Чекалины выплатили 500 млн рублей и полностью погасили долг перед Федеральной налоговой службой с учётом доначислений пени и штрафа. 29 декабря адвокат проинформировал, что уголовное дело о неуплате налогов прекращено. Чекалина 1 марта сообщила, что в отношении неё прекратили второе уголовное дело об отмывании средств в особо крупном размере.