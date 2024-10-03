Москва, 3 октября, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Приложение сервиса объявлений «Авито» стало недоступно в магазине приложений Google Play. Информация об этом появилась в Telegram-канале сервиса 3 октября.

Rafael Henrique/Global Look Press

«Друзья, к сожалению, только что приложение «Авито» стало недоступно в Google Play. Разбираемся. Будем держать вас в курсе», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 23 июля приложение «Авито» стало недоступно для скачивания в App Store. В компании уточнили, что выясняют у американской корпорации причину удаления, и посоветовали не удалять с устройств установленное приложение. Кроме того, в компании рекомендовали отключить на гаджетах функцию «Сгружать неиспользуемые приложения». Через сутки неисправность была устранена.

В Google Play приложение осталось доступным для скачивания.

В августе 2023 года мобильное приложение «Авито» пропало из магазина Google Play, который предлагает программы для устройств с операционной системой Android. В компании позже разъяснили, что это произошло по технической причине, а приложение вернулось в указанный магазин.