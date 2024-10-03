Москва, 3 октября, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Новый роман писателя Виктора Пелевина «Круть» поступит в продажу вечером 3 октября. Приобрести произведение можно будет во всех книжных магазинах страны, также он будет доступен на сервисах цифровых книг. Это уже 21-й роман писателя.

Кадр из видео Виктор Пелевин

«Круть» сочетает в себе элементы триллера, детектива и фантастики.

Роман продолжает развитие вселенной Transhumanism Inc., но при этом является самостоятельным произведением. Действие происходит в третьем веке Зелёной Эры, когда женщины стали доминирующим полом. Главный герой ― оперативник Маркус Зоргенфрей, которому после каждого задания стирают память. Ему предстоит спасти мир от древнего зла в лице демона Ахилла, принявшего облик гигантского динозавра.

Критики отмечают, что в новом романе Пелевин вернулся к своей лучшей форме ― язвительной, провокационной, безжалостной к современной морали. При этом автор сохраняет свой фирменный стиль, наполняя текст афоризмами и отсылками к предыдущим произведениям.

Как сообщало ИА Регнум, на счету писателя 21 произведение. Свой первый роман «Омон Ра» он опубликовал в 1991 году. Большую популярность приобрёл вышедший в 1999 году роман «Generation «П».

29 сентября 2022 года состоялся выход новой книги Пелевина под названием KGBT+. В 2021 году автор выпустил роман Transhumanism Inc. А в 2023 году ― «Путешествие в Элевсин».