Казань, 3 октября, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили приём и вылет рейсов после ранее введённых ограничений на полёты. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба Росавиации.

Алексей Майшев/РИА Новости

«В 08:59 мск ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Позднее в Росавиации уточнили, что аэропорт Нижнекамска в 09:33 также возобновил работу после ранее введённых ограничений.

Отмечается, что такие меры было решено ввести для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации. Экипажи самолётов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов, являющейся безусловным приоритетом.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 октября воздушные гавани в Казани и Нижнекамске временно приостановили приём и вылет авиарейсов. В аэропорту Казани ограничения ввели в 06:00 мск, в аэропорту Нижнекамска — 07:45 мск.

В 07:00 мск 28 сентября международный аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая также приостановил работу. В тот же день с 09:00 мск временные ограничения на полёты были введены в международном аэропорту Бегишево имени Николая Лемаева. Прибывающие самолёты были перенаправлены на запасные аэродромы. В 12:30 мск обе воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме.