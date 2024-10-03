Казань, 3 октября, 2024, 09:40 — ИА Регнум. В Татарстане два аэропорта приостановили работу утром 3 октября. Об этом сообщили в Росавиации.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Временно не принимают и не отправляют авиарейсы воздушные гавани в Казани и Нижнекамске.

«С 06:00 мск временные ограничения введены в работу аэропорта Казань», ― говорится в сообщении Росавиации.

По данным пресс-службы аэропорта, направлявшиеся в Казань рейсы из Омска, Хургады и Челябинска перенаправили на запасные аэродромы в Нижнекамск, а также в Самару.

Позднее временные ограничения ввели в аэропорту Нижнекамска.

«С 07:45 мск <…> временные ограничения введены также в аэропорту Нижнекамска (Бегишево) ― он не принимает и не отправляет рейсы», ― сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артём Кореняко.

Он добавил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

В 08:59 мск аэропорт Казани возобновил работу. Как пояснил Кореняко, временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.

Как сообщало ИА Регнум, Казанский аэропорт несколько раз приостанавливал работу за последние месяцы. В частности, небо над городом закрывали 27 июля, 3 и 10 июня, 23 мая.

Также международный аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая приостановил работу в 7:00 мск 28 сентября. В тот же день с 09:00 мск временные ограничения на полёты ввели в международном аэропорту Бегишево имени Николая Лемаева. Прибывающие рейсы перенаправили на запасные аэродромы. В 12:30 мск обе воздушные гавани возобновили работу.