Одесса, Украина, 3 октября, 2024, 08:36 — ИА Регнум. Одна из жительниц Одессы выступила с критикой планов властей города по сносу памятника великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Видеозапись её слов 3 октября опубликовал Telegram-канал «Думская. Одесса».

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Женщина, которая говорила на русском языке, назвала памятник поэту частью истории Одессы.

«Конечно, против [сноса памятника Пушкину]. Какой одессит может быть за? <…> Потому что это история моего города, потому что Пушкин писал о моём городе очень хорошо. <…> Вообще, ломать проще, чем строить», — сказала она.

Жительница города напомнила, что памятник был создан по проекту женщины — Жозефины Полонской, являвшейся женой Якова Полонского.

В ответ на вопрос о том, как как она относится к критике гетмана Ивана Мазепы со стороны Пушкина, женщина заявила, что полностью согласна с поэтом, и назвала этого исторического персонажа предателем.

При этом одесситка в ответ на утверждения о том, что Мазепа якобы хотел независимости для Украины, подчеркнула, что в то время такой страны не существовало.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что администрация региона подписала распоряжение о демонтаже памятника Пушкину. По его словам, власти будут сносить этот памятник.

Позднее, 24 сентября, стало известно, что одесские власти собираются демонтировать 19 памятников в городе, связанных с историей России. В их числе — памятники Пушкину, русскому писателю Максиму Горькому и русскому писателю, сценаристу Исааку Бабелю.

Дискуссия о сносе памятника Пушкину в Одессе идёт уже не первый год. В августе мэр города Геннадий Труханов заверил общественность, что памятник останется на месте, так как он является историческим и культурным наследием. Он напомнил, что монумент создан и установлен в 1889 году на средства, собранные горожанами по их инициативе.

В 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации, а фактически — о «дерусификации», ознаменовавший усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. После этого в стране началась кампания по демонтажу памятников и переименованию топографических объектов, связанных с историей СССР.