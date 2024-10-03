Газа, Палестина, 3 октября, 2024, 07:38 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС разочаровано недостаточной реакцией стран Ближнего Востока на действия Израиля, заявил 2 октября глава отдела внешних связей ХАМАС Басем Наим телеканалу NBC News.

Иван Шилов ИА Регнум ХАМАС

«Мы разочарованы действиями стран региона… Иран, возможно, является единственной страной, которая поддерживает сопротивление», — заявил представитель ХАМАС.

По его словам, страны Ближнего Востока подвели ХАМАС, ожидавшее более решительных действий на военную операцию Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, начавшуюся после вторжения боевиков палестинского движения в приграничные районы еврейского государства 7 октября 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 октября Иран в ответ на гибель генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы нанёс массированный ракетный удар по Израилю, превзошедший по масштабам обстрел израильской территории в апреле, когда со стороны Ирана в ответ на удар ЦАХАЛ по иранскому консульству в Дамаске были запущены сотни ракет и беспилотников.

По словам представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари, со стороны Ирана 1 октября было выпущено более 180 баллистических ракет, большую часть из которых перехватили средства противовоздушной обороны. При этом сообщалось, что удар нанёс ущерб израильским ВВС и уничтожил более двух десятков истребителей F-35 на авиабазе Неватим. ЦАХАЛ эту информацию отвергает, заявляя о минимальном ущербе в результате атаки Ирана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает действия, которые приводят к гибели мирного населения, и призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности. Министерство иностранных дел России решительно осудило политическое убийство Израилем генсека «Хезболлы» и призвало к немедленному прекращению боевых действий.