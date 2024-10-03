Варшава, 3 октября, 2024, 06:04 — ИА Регнум. Польша занимается реэкспортом российских азотных удобрений на Украину и, вероятно, не может поставлять собственную продукцию за рубеж из-за её неконкурентоспособности, что подтверждают данные Статистического бюро ЕС (Евростат).

ИА Регнум Российские удобрения

Такая ситуация сложилась на фоне высоких цен на газ, применяемый при производстве указанных веществ. Высокая стоимость голубого топлива повышает себестоимость получения удобрений, которые Польша не способна реализовывать.

Согласно информации, опубликованной Евростатом, в июле 2024 года польские компании приобрели у России 158 тыс. тонн удобрений на общую сумму 55,7 млн евро. Указанный объём был в два раза больше закупленного страной месяцем ранее и примерно в три раза превышал количество продукции, заказанной у РФ в июле 2023 года.

Кроме того, по данным агентства, в Польше в 2023 году по сравнению с 2021 годом резко сократилось собственное производство удобрений. Так, выпуск азотных удобрений снизился вдвое, смешанных — в 1,6 раза, калийных — на 40%.

Источник «РИА Новости» рассказал, что ситуация с ценами заставляет Польшу перепродавать удобрения Украине.

«Об этом не принято говорить: ни о том, что Польша продолжает покупать удобрения из России, ни тем более о том, что Украина де-факто получает российские удобрения. Но фактическая ситуация именно такова», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, в мае «Известия» написали, что Европа становится всё более зависимой от российских удобрений. Уровень импорта этой продукции в ЕС достиг максимума.

Правительство России по поручению президента РФ Владимира Путина установило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2024 года. Общий объём экспортной квоты составит более 19,7 млн тонн. Для азотных удобрений объём квоты оценивается в более чем 12,4 млн тонн, для сложных — около 7,3 млн тонн.

1 августа финская телерадиокомпания Yle проинформировала, что финские фермеры боятся того, что ЕС может ввести санкции на российские удобрения. Журналисты привели слова Антуана Ходжи — генерального секретаря лоббистской организации Fertilizers Europe, которая представляет интересы крупнейших производителей удобрений в ЕС. Он утверждал, что если ЕС решится ввести санкции на удобрения, то цены увеличатся в несколько раз.