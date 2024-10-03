Тель-Авив, Израиль, 3 октября, 2024, 05:12 — ИА Регнум. Израильские военно-воздушные силы перехватили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в центральной части еврейского государства, сообщили 3 октября в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Иван Шилов ИА Регнум ВВС Израиля

Военные засекли и обезвредили цели над акваторией у побережья Средиземного моря в районе Гуш-Дан. Их удалось перехватить после того, как в районе Бат-Яма сработали сирены воздушной тревоги.

Также ЦАХАЛ в своём Telegram-канале отметила, что военные зафиксировали падение одного БПЛА на открытой местности. Согласно информации Армии обороны Израиля, никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 1 октября иранские военные совершили массированную ракетную атаку на Израиль. По данным газеты The Jerusalem Post, по израильской территории было выпущено около 400 ракет.

Агентство SHAFAQNA 2 октября уточнило, что в результате ракетного обстрела в Израиле были уничтожены более 20 истребителей F-35. Портал Axios со ссылкой на израильских чиновников предупредил, что израильские власти планируют в течение «нескольких дней» ответить на удар Ирана. Вместе с тем подчёркивалось, что еврейское государство пока не определило, какой именно будет реакция, и хочет обсудить детали с США.

2 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает к сдержанности все стороны конфликта на Ближнем Востоке.