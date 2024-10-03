Воронеж, 3 октября, 2024, 04:34 — ИА Регнум. Группа неизвестных разрушила в Коминтерновском районе Воронежа аллею памяти бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом 3 октября сообщил заместитель координатора Воронежского регионального отделения ЛДПР по идеологической работе Даниил Рязанцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

По его словам, вандалы повредили и сломали несколько деревьев, высаженных на территории Московского сквера, и осквернили памятную именную табличку.

«Через онлайн-приёмную МВД мы подали заявление по факту вандализма», — отметил Рязанцев в беседе с ТАСС.

Аллея памяти Владимира Жириновского появилась в Воронеже в конце ноября 2022 года. Активисты высадили на территории Московского сквера в Коминтерновском районе города 20 клёнов. Содействие в организации работ оказала администрация Воронежа.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября в пресс-службе МВД по Приморскому краю сообщили, что во Владивостоке неизвестный мужчина осквернил памятник разведчику, Герою СССР Рихарду Зорге. Позднее мужчину задержали в районе автовокзала во Владивостоке и доставили в отдел полиции. Правонарушителем оказался гражданин без определённого места жительства, ранее однократно судимый.