Москва, 3 октября, 2024, 02:06 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 6-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады «Лисичанская» имени Матвея Ивановича Платова, которая участвовала в освобождении села Верхнекаменское в ДНР. Об этом сообщило 3 октября российское оборонное ведомство.

ИА Регнум

Глава Минобороны направил бойцам соответствующую телеграмму. Белоусов отметил героизм, проявленный указанным воинским подразделением в ходе боёв за населённый пункт.

«В результате ваших решительных действий освобождён населённый пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики. Эта победа продолжает героический путь бригады и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества», — говорится в тексте документа, который приводится в Telegram-канале ведомства.

Министр также выразил благодарность военнослужащим за верность воинскому долгу и присяге. Кроме того, он выразил уверенность, что бойцы продолжат с честью служить Родине и защищать её.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал об освобождении Верхнекаменского российскими военными. Он также уточнил, что Вооружённые силы РФ нанесли удары по противнику у населённых пунктов Константиновка и Часов Яр в ДНР.

Всего за сутки ВСУ лишились на этом направлении до 855 бойцов, одной боевой бронированной машины, четырёх автомобилей, гаубицы М777 американского производства и двух гаубиц FH-70, собранных в Британии.