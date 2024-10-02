Оттава, 3 октября, 2024, 01:19 — ИА Регнум. Канада и страны Северной Европы работают над созданием так называемой коалиции по безопасности в Арктике для противодействия России и Китаю в регионе. Об этом 2 октября сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум Арктика

«Канада работает со странами Северной Европы над созданием новой коалиции по безопасности в Арктике, которая стала бы местом для координации действий в области обороны, разведки и киберугроз», — говорится в материале.

Утверждается, что северные страны избегают переговоров на политическом уровне по вопросам безопасности в Арктике из-за членства России в Арктическом совете.

Как отметила в интервью агентству министр иностранных дел Канады Мелани Джоли, после вступления Швеции в Североатлантический альянс все страны Северной Европы стали частью НАТО. По её словам, в конце прошлой недели в канадском Икалуите состоялась встреча министров иностранных дел Швеции, Норвегии, Исландии, Дании и Финляндии для обсуждения возможностей создания так называемого диалога по безопасности в Арктике.

Также отмечается, что Канада пообещала усилить военное присутствие в Арктике на фоне конфликта на Украине и повышенного интереса Китая к расширению своего присутствия в регионе.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что НАТО стремится к милитаризации Арктики и пытается помешать российской деятельности в северных широтах. Согласно обновлённой Арктической стратегии США, Вашингтон на фоне расширения сотрудничества между Россией и Китаем рассматривает Арктику как регион, доступный для соперничества.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что Арктика обладает колоссальными экономическими возможностями, поэтому РФ рассматривает регион в качестве неоспоримого приоритета и связывает его с обеспечением национальной безопасности и укреплением энергетического потенциала страны.

Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, РФ готова отстаивать свои интересы в Арктическом регионе в военном, политическом и военно-техническом плане. Он также напомнил, что Арктика не является территорией Североатлантического альянса, заявляющего о своих интересах в Арктическом регионе и идущего по пути глобализации и самоутверждения в качестве мирового жандарма.